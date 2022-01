Neue Grundschule in Sinich ab Anfang Februar wieder in Betrieb

Meran – Ab der ersten Februarwoche wird der Unterricht für die Grundschüler von Sinich wieder in den Klassenzimmern des Schulgebäudes an der Unterm-Berg-Straße stattfinden. Dies bestätigte heute die zuständige Referentin Emanuela Albieri. Bis Samstag werden die Legionellenfilter angebracht.

Die Grundschule an der Unterm-Berg-Straße in Sinich wird in der ersten Februarwoche wieder ihre Tore öffnen.

“Wir haben alle bisher vom Sanitätsbetrieb vorgeschriebenen Maßnahmen vollständig umgesetzt, um die sichere Wiederinbetriebnahme der Schule zu gewährleisten. Als zusätzliche Vorkehrung wird in diesen Tagen die Trinkwasseranlage des Schulgebäudes mit Filtern ausgestattet, welche von Legionellenkeimen nicht durchdrungen werden können. Dieser Eingriff soll bis Samstag, 22. Januar abgeschlossen werden”, erklärte Referentin Emanuela Albieri.

“Sobald wir vom Sanitätsbetrieb die entsprechende Ermächtigung bekommen, werden wir – voraussichtlich am Donnerstag, 27. und am Freitag 28. Januar und – im Einvernehmen mit der Schuldirektion die Arbeiten zur Umsiedlung von der alten Grundschule an der Reichstraße 31 in die neue in Angriff nehmen, sodass die Schüler*innen bis 4. Februar den Unterricht wieder in Sicherheit in ihren Klassenzimmern an der Unterm-Berg-Straße verfolgen können”, so Albieri.

Die 2020 eingeweihte deutsch- und italienischsprachige Grundschule war am 28. Oktober 2021 aufgrund von Legionellose-Fällen geschlossen worden. Inzwischen wurde die Trinkwasseranlage gemäß dem vom Sanitätsbetrieb festgelegten Sicherheitsprotoll einer umfassenden und gründlichen Desinfektion unterzogen.