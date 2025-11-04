Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue Kinderärztin in Sterzing
Gute Nachricht für Eltern

Neue Kinderärztin in Sterzing

Dienstag, 04. November 2025 | 09:01 Uhr
Hausarzt stetoskop sym Bis 9. April können Ärztinnen und Ärzte in Allgemeinmedizin sowie für Kinderärzte oder -ärztinnen freier Wahl eine freie Stelle in Südtirol wählen.
LPA/Claudia Corrent
Von: luk

Sterzing – Gute Nachricht für Eltern in Sterzing und Umgebung: Ab Dezember beginnt Dr.in Gloria Maria Patelli ihre Tätigkeit als Kinderärztin freier Wahl. Alle Kinder von 0 bis 6 Jahren werden automatisch der neuen Kinderärztin übertragen.

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Arztwahl für Kinder über sechs Jahren vorzunehmen, sofern noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Die Arztwahl erfolgt über myCIVIS, via E-Mail an sprengel.sterzing@sabes.it oder direkt am Verwaltungsschalter der Sprengel Sterzing, Brixen oder Klausen.

Bezirksdirektorin Dr.in Elisabeth Montel freut sich, dass das Angebot an die Bevölkerung ausgebaut werden konnte: “Nach langen Jahren ist es uns nun gelungen, eine kompetente Kinderärztin, die zudem sehr gut deutsch spricht, anzustellen. Dr.in Patelli stammt aus Bergamo und hat in großen Häusern in Italien und Deutschland und auch freiberuflich gearbeitet. Im Laufe ihrer Ausbildung war sie mehrmals in Krisengebieten tätig, was ihr besonderes Gespür für soziale Themen beweist. Wir sind sehr glücklich, dass Dr.in Patelli nun in Sterzing tätig sein wird und wir damit die Betreuung unserer Kleinsten vor Ort gesichert wissen.”

Die Arztpraxis von Dr.in Patelli befindet sich in Sterzing, Bahnhofsstr. 3/a. Alle betroffenen Eltern erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben zugestellt.

