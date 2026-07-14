Neue Primare und Direktoren im Gesundheitsbereich vorgestellt

Von: mk

Bozen – Die Zuständigkeiten der neu ernannten Primariae und Primare sowie Direktorinnen und Direktoren sind vielfältig. Ob Notfallmedizin, Hygiene, Sportmedizin, Psychologie, Lebensmittelsicherheit oder veterinärmedizinische Überwachung – ihre Dienste richten ihren Blick auf das Wohl der Bevölkerung als Ganzes. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit der Südtirolerinnen und Südtiroler.

Landesrat Dr. Hubert Messner ist sich sicher: „Diese Ernennungen stärken zentrale Bereiche unseres Gesundheitswesens, die oft im Hintergrund arbeiten und dennoch von grundlegender Bedeutung für die Gesundheit der Bevölkerung sind. Prävention, Notfallversorgung, Lebensmittelsicherheit, psychische Gesundheit und Gesundheitsvorsorge sind tragende Säulen eines modernen Gesundheitssystems. Es freut mich sehr, dass wir diese verantwortungsvollen Führungsfunktionen mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten besetzen konnten, die ihre Erfahrung und ihr Engagement künftig in den Dienst der Südtirolerinnen und Südtiroler stellen.“

Generaldirektor Dr. Christian Kofler unterstreicht: „Mit diesen Ernennungen setzt der Südtiroler Sanitätsbetrieb erneut auf Führungskräfte, die nicht nur über Fachwissen und Kompetenz in ihrem jeweiligen Bereich verfügen, sondern auch bereits Führungserfahrung mitbringen. Ich bin überzeugt, dass Sie Ihren Verantwortungsbereich zum Wohle der Südtiroler Bevölkerung erfolgreich weiterentwickeln werden. Zugleich danke ich Ihnen für die Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann betont: „Die heute vorgestellten Führungskräfte übernehmen Verantwortung in Bereichen, die für das Gesundheitswesen in Südtirol von zentraler Bedeutung sind. Sie reichen von der Gesundheitsvorsorge und Lebensmittelsicherheit über die psychologische Betreuung bis hin zur hochspezialisierten Notfall-, Anästhesie- und Intensivmedizin. Gemeinsam leisten diese Dienste einen wesentlichen Beitrag zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. Ich bin überzeugt, dass die neuen Führungskräfte ihre Erfahrung und Kompetenz einbringen und ihre Bereiche erfolgreich weiterentwickeln werden. Für ihre neuen Funktionen wünsche ich ihnen alles Gute und viel Erfolg.“

Die neu ernannten Führungskräfte im Überblick

Dr.in Dagmar Regele wurde zur Primaria des Betrieblichen Dienstes für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung (SIAN) ernannt. Der landesweit tätige Dienst setzt sich für sichere Lebensmittel und eine gesunde Ernährung ein. Mit Kontrollen, Aufklärungsarbeit und Präventionsmaßnahmen schützt er die Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken und fördert gesundheitsbewusste Ernährungsgewohnheiten. Dr.in Regele studierte in Verona und absolvierte dort auch die Facharztausbildung für Hygiene und Präventivmedizin. Im Jahr 2000 begann sie ihre Tätigkeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Seit 2020 leitet sie den SIAN bereits geschäftsführend, nun wurde sie offiziell in ihrer Funktion bestätigt. Zudem ist sie langjährige Direktorin des Departements für Gesundheitsvorsorge, das verschiedene Präventions- und Hygienedienste des Sanitätsbetriebs koordiniert.

Dr.in Silvia Spertini wurde zur Direktorin des Betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit ernannt. Der Dienst trägt auf vielfältige Weise dazu bei, gesundheitliche Risiken im Lebensumfeld der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden: Er koordiniert Impfprogramme, verfolgt das Infektionsgeschehen in Südtirol und leitet gegebenenfalls präventive Maßnahmen ein, überwacht Risiken der öffentlichen Gesundheit wie die Trinkwasserqualität, hygienische Standards in Sanitätsstrukturen und anderen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Sportanlagen und Schwimmbädern. Nach dem Medizinstudium an der Universität Innsbruck und der Facharztausbildung für Hygiene und Präventivmedizin in Verona begann Dr.in Spertini 2006 ihre Tätigkeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Nach Jahren als Fachärztin und Vizedirektorin leitete sie den Dienst bereits seit 2024 geschäftsführend und wurde nun offiziell zur Direktorin ernannt.

Dr. Marc Kaufmann wurde zum Primar der Abteilung für Notfall-, Anästhesie- und Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Bozen ernannt. Der Dienst verantwortet die Notfall- und Akutmedizin in Südtirol und koordiniert die anästhesiologische und intensivmedizinische Betreuung der Patientinnen und Patienten am Zentralkrankenhaus. Dr. Kaufmann war nach seiner Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin in Innsbruck über viele Jahre als leitender Oberarzt an der dortigen Universitätsklinik tätig, unter anderem mit Schwerpunkten in der Herz-, Thorax- und Transplantationsanästhesie sowie Notfall- und postoperativen Intensivmedizin. 2018 übernahm er als Primar die Leitung des landesweiten Dienstes für Rettungs- und Notfallmedizin im Südtiroler Sanitätsbetrieb. In dieser Funktion trieb er mit der Inbetriebnahme des Notarzthubschraubers Pelikan 3 im Vinschgau und des Intensivtransportwagens in Bozen den Ausbau der notfallmedizinischen Versorgung voran. Während der Covid-19 Pandemie wurde Dr. Kaufmann und seinem Team die Medizinische Einsatzleitung für alle sieben Südtiroler Krankenhäuser anvertraut. Er war in diesem Zeitraum maßgeblich am Aufbau der Landesintensivstation in Bozen und des ECMO-Programmes (mobile Herz-Lungenmaschine) beteiligt. Im Februar 2026 koordinierte Dr. Kaufmann als Medical Care Manager der Provinz Bozen die Medical Services bei den Olympischen Winterspielen in Antholz.

Dr. Daniel Neunhäuserer wurde zum Primar des landesweiten Dienstes für Sport- und Bewegungsmedizin ernannt, der körperliche Aktivität und Training als entscheidende Faktoren für Gesundheit und Lebensqualität fördert. Neben sportärztlichen Screeninguntersuchungen bietet der Dienst funktionelle Diagnostik, Beratung und individuelle Trainingsempfehlung für Sportlerinnen und Sportler sowie für Menschen mit chronischen Erkrankungen an. Dr. Neunhäuserer studierte Medizin in Innsbruck und erwarb an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg das Forschungsdoktorat (PhD). An der Universität Padua wurde er nach seiner Facharztausbildung zum Assoziierten Professor ernannt und übernahm 2024 die Leitung der Facharztausbildung für Sport- und Bewegungsmedizin. Als Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Referent bei (inter)nationalen Fachkongressen ist er über die Landesgrenzen hinaus anerkannt. Über Forschungsprojekte, Weiterbildungsinitiativen und fachliche Kooperationen blieb er dabei stets eng mit Südtirol verbunden.

Dr. Christian Savegnago wurde zum Direktor des Psychologischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Bozen ernannt, der sowohl im Krankenhaus als auch im territorialen Bereich tätig ist. Der Psychologische Dienst bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Abklärung, Diagnostik, Beratung und psychotherapeutische Begleitung bei psychischen Belastungen, emotionalen Schwierigkeiten und seelischen Erkrankungen. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung. Dr. Savegnago studierte Psychologie in Padua und spezialisierte sich in kognitiver Verhaltenstherapie in Verona. Zudem erwarb er einen Master in klinischer Neuropsychologie sowie einen Master im Management von Gesundheitseinrichtungen. Seit 2003 ist er im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Seit 2006 arbeitet er im Dienst für Neurologie und Rehabilitation im Kindes- und Jugendalter im Gesundheitsbezirk Bozen mit Schwerpunkt auf pädiatrischer klinischer Neuropsychologie. Seine langjährige Erfahrung umfasst sowohl den Krankenhaus- als auch den territorialen Bereich.

Dr.in Mariachiara Armani wurde zur Direktorin des betrieblichen Tierärztlichen Dienstes für Hygiene bei der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln tierischer Herkunft ernannt, den sie bereits seit 2025 geschäftsführend leitet. Der Dienst überwacht die Sicherheit von Lebensmitteln tierischen Ursprungs – von der Produktion über die Verarbeitung bis zur Vermarktung. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz und zur Lebensmittelsicherheit in Südtirol. Dr.in Armani studierte Veterinärmedizin in Padua und spezialisierte sich 2013 in Udine auf Zucht, Hygiene und Pathologie aquatischer Tierarten. Anschließend absolvierte sie ein Forschungsdoktorat an der Freien Universität Bozen. Nach beruflichen Erfahrungen in verschiedenen Einrichtungen des Gesundheits- und Veterinärwesens ist sie seit 2019 im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Seit 2022 verantwortet sie den Bereich Milch und Milchprodukte.