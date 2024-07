Neuer Hubschrauber für Aiut Alpin Dolomites

Von: ka

St. Ulrich – Mit großer Freude verkündet Aiut Alpin Dolomites die Ankunft ihres neuen Hubschraubers, eines Airbus H135 T3 – Helionix. Dieses Modell, identisch mit dem bisherigen Hubschrauber, jedoch mit dem zusätzlichen „Helionix“-System ausgestattet, verfügt nun über einen Autopiloten. Auch dieser Hubschrauber ist mit einer 90 Meter langen Winde ausgestattet und für den Fixtau zugelassen.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 7.000.000€ zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Finanzierung wird durch einen Leasingvertrag mit der Raiffeisen Landesbank Südtirol über eine Laufzeit von zehn Jahren mit Kaufoption ermöglicht. Dieses Leasingmodell erlaubt es Aiut Alpin Dolomites, den neuen Hubschrauber zu nutzen, ohne die gesamte Summe auf einmal zahlen zu müssen. Die Zahlungen werden stattdessen in Form von Leasingraten über die zehn Jahre verteilt, was die finanzielle Belastung überschaubar und planbar macht.

Aiut Alpin Dolomites verfolgt die Strategie, alle zehn Jahre ihre Hubschrauberflotte zu erneuern. Dies stellt sicher, dass stets modernste Technologie zum Einsatz kommt, die einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit leistet. Der alte Hubschrauber wird als Reserve beibehalten, da die Erfahrung gezeigt hat, dass Ersatzteile immer schwerer zu beschaffen sind. Dies gewährleistet, dass Aiut Alpin Dolomites auch im Notfall einsatzbereit und operativ bleibt. Zudem wird der zweite Hubschrauber genutzt, um bei Sportveranstaltungen im Einsatz zu sein, ohne die Verfügbarkeit des Notarzthubschraubers für die Landesnotrufzentrale zu beeinträchtigen.

Aiut Alpin Dolomites spricht ihren tiefen Dank aus an die öffentliche Verwaltung, die Sponsoren, den Flugrettungsverein HELI, die Gönner und alle Beteiligten, die dieses ambitionierte Projekt unterstützt und ermöglicht haben. Zu diesem Anlass wurden alle Beteiligten zur Einweihungsfeier am Donnerstag 25. Juli um 18:00 Uhr in Pontives durch die Segnung des neuen Hubschraubers seitens des Pfarrers von Lajen, Mag. Josef Haas, eingeladen.