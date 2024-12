Neuer südtirolmobil-Infopoint für Lana

Mobilitätszentrum am Busbahnhof – Eröffnung

Von: fra

Lana – Am heutigen Samstag, den 21. Dezember, wurde am Busbahnhof in Lana der neue südtirolmobil-Infopoint eröffnet. Mit dieser Einrichtung erhält Lana ein neues Zentrum für die öffentliche Mobilität. Die Eröffnung erfolgte durch Bürgermeister Helmut Taber und Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG.

Der neue Infopoint bietet an zwei Schaltern verschiedene Dienstleistungen an. Fahrgäste können dort Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln erhalten, Ersatz für verlorene Südtirol-Pässe beantragen und Fahrscheine wie Einzelfahrscheine oder die Mobilcard erwerben.

“Mit diesem Infopoint entsteht ein kleines, aber bedeutendes Mobilitätszentrum. Es bietet den Fahrgästen die Möglichkeit, sich direkt und persönlich über den öffentlichen Verkehr zu informieren”, betonte Bürgermeister Taber. Zudem sei der Außenbereich aufgewertet worden, und zwei Toilettenanlagen stünden nun zur Verfügung.

Zusätzlich wurden vier abschließbare Fahrradboxen eingerichtet, die über die südtirolmobil-App buchbar sind. “Für mehr Sicherheit wurden außerdem acht Videokameras im Innen- und Außenbereich installiert”, erklärte Joachim Dejaco. Neu sind auch digitale Bildschirme, die den Fahrgästen aktuelle Fahrplaninformationen in Echtzeit anzeigen.

Der südtirolmobil-Infopoint wurde von der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG geplant und wird auch von dieser betrieben. Die Bauarbeiten führte das Eppaner Baunetzwerk A-Net aus, unter der Bauleitung von Stefano Gonzo und Simon Kofler. Die Instandhaltung des Busbahnhofs bleibt weiterhin in der Zuständigkeit der Gemeinde Lana.