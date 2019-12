Neumarkt: Zugführer angegriffen – Täter identifiziert

Neumarkt – Den Carabinieri von Neumarkt ist die Identifizierung jener drei Männer aus dem Kosovo gelungen, die vor einigen Tagen am Bahnhof von Neumarkt den Zugführer angegriffen hatten. Zuvor hatte dieser die drei Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren ohne Fahrkarte in einem Regionalzug nach Verona ertappt und sie aufgefordert, den Zug zu verlassen.

Zunächst folgten sie den Anweisungen des Zugführers. Dann aber griffen sie den Mann an und teilten Hiebe und Tritte aus. In der Folge blieb der Zug für eine Stunde am Bahnhof von Neumarkt stehen.

Die Carabinieri haben nun mithilfe von Zeugenaussagen und den Bildern der Überwachungskameras am Bahnhof die Identität der Übeltäter ermittelt, die in San Michele all’Adige wohnhaft sein sollen.

Die drei jungen Männer müssen sich nun wegen der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.