Neun Verletzte bei Großbrand in Vorarlberg

Samstag, 06. September 2025 | 08:30 Uhr
Mehrere Personen wurden verletzt ins Spital gebracht
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Von: apa

Beim Brand einer Mitarbeiterunterkunft in Hirschegg (Kleinwalsertal) sind am Freitag neun Personen verletzt worden, eine davon schwer. Innert kürzester Zeit stand das gesamte Gebäude in Flammen, woraufhin das verrauchte Stiegenhaus nicht mehr benützbar war. Die Bewohner flüchteten auf Balkone. Von dort wurden sie von der Feuerwehr mit Steckleitern und zwei Drehleiterfahrzeugen in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten dauerten Stunden, informierte die Polizei am Samstag.

In der in einem ehemaligen Hotel eingerichteten Mitarbeiterunterkunft sind 40 Personen gemeldet. Das Feuer brach gegen 12.00 Uhr aus, die Brandursache ist noch unbekannt. Diesbezügliche Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt aufgenommen. Bei den Löscharbeiten wurde das Dach des Gebäudes mit Hilfe eines Kranes entfernt. Gegen 19.30 Uhr meldeten die Feuerwehren “Brand aus”.

Aufgrund der Löscharbeiten war die Kleinwalsertalstraße (L201) für mehrere Stunden gesperrt. Es standen 280 Personen im Einsatz. Dabei erhielten die Feuerwehren des Kleinwalsertals Unterstützung von Einheiten aus der deutschen Nachbarschaft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
