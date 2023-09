Nicht zu glauben: Räuberisches Duo in Meran kaum zu stoppen

Meran – Am Samstagnachmittag klickten in Meran gleich zwei Mal die Handschellen: Zwei Männer aus Nordafrika im Alter von 20 und 18 Jahren hatten in einem Bekleidungsgeschäft im Laurin-Center einen Schlüsselbund aus der Tasche eines Kunden und dann noch eine Jacke entwendet. Was dann folgte, ist beinahe unglaublich.

Der Diebstahl blieb nämlich nicht unbeobachtet: Sowohl das Personal als auch zwei Kunden hefteten sich an die Fersen der Flüchtenden. Sie versuchten die Diebe aufzuhalten. Dabei wurden die beiden Nordafrikaner, ohne festen Wohnort und mit Vorstrafen, aggressiv und schlugen zu.

Eine Carabinieristreife, die die wilde Verfolgungsjagd zufällig vom Auto aus beobachtet hatte, schritt unverzüglich ein. Doch auch von den uniformierten Beamten schienen sich die beiden ertappten Diebe nicht einschüchtern zu lassen.

Sie wurden nur noch aggressiver: Einer der Männer, der von den Exekutivbeamten gestoppt werden konnte, ging auf sie mit Schlägen und Tritten los. In der Zwischenzeit nahm sein Komplize eine Glasflasche zur Hand und attackierte damit die Ordnungshüter.

Es bedurfte einer zweiten Carabinieristreife sowie einer Streife der Stadtpolizei, bis der Angreifer mit der Flasche das Weite suchte. Auf seiner Flucht in Richtung Goethestraße verletzte er noch einen weiteren Passanten, der sich ihm in den Weg stellten wollte. Erst danach konnte er von den Polizeikräften gestoppt, überwältigt und verhaftet werden.

Beide Männer wurden nach ihrer Festnahme ins Bozner Gefängnis überstellt. Die Carabinieri loben in einer Stellungnahme die Zivilcourage der Bürger, die die Diebe verfolgten und den Ordnungshütern halfen.