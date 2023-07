Niedervintl: Landwirt unter Bagger geraten

Niedervintl – In Niedervintl ist am Montag ein Bauer (60) bei Arbeiten am Wastlhuber mit beiden Füßen unter einen kleinen Raupenbagger geraten.

Dabei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Landwirt hatte aber Glück im Unglück, dass sein Nachbar – ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr – herbeieilte und ihn aus der misslichen Lage befreite.

Mit dem Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites wurde der 60-Jährige dann ins Krankenhaus nach Brixen geflogen. Ebenso im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr von Untervintl und die Carabinieri.