Nordkoreanische Soldaten im Ukraine-Krieg: „Diszipliniert, entschlossen und furchtlos“

Sie holen in gefährlichen Einsätzen Drohnen mit Pistolen vom Himmel

Von: luk

Kiew/Kursk – Ein ukrainischer Soldat der Einheit „Galician Lions“ hat in einem Facebook-Post die Fähigkeiten und Strategien nordkoreanischer Truppen in der Region Kursk analysiert. Darin bezeichnet er die die nordkoreanischen Soldaten als „diszipliniert, entschlossen und furchtlos“ und stellte sie in einen direkten Vergleich mit den Wagner-Söldnern. Diese seien „nur Kinder“ im Gegensatz zu den Einheiten aus Pjöngjang.

Überraschende Taktiken und Präzision

Laut dem Soldaten zeichnen sich die nordkoreanischen Einheiten durch dynamische Angriffe aus, die die ukrainischen Verteidiger oft unvorbereitet treffen und trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit zur Einnahme von Stellungen führen. Besonders beeindruckt zeigte er sich von den Handfeuerwaffenkenntnissen der Nordkoreaner, die offenbar in der Lage sind, ukrainische Drohnen gezielt vom Himmel zu holen.

Gezielte Drohnenabwehr

Die Vorgehensweise beim Abschuss von Drohnen wurde durch ein Notizbuch eines getöteten nordkoreanischen Soldaten bestätigt, das detaillierte Beschreibungen ihrer Taktiken enthielt. Dabei fungiert ein Soldat als „Köder“, um die Aufmerksamkeit der Drohne auf sich zu lenken, während seine Kameraden aus dem Hinterhalt angreifen und die Drohne mit Handfeuerwaffen vom Himmel holen. Diese Strategie unterstreiche, so der Soldat, die „psychologische Widerstandsfähigkeit“ der nordkoreanischen Truppen.