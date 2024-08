Norovirus-Fälle in den Dolomiten: Vorsorgemaßnahmen eingeleitet

Von: luk

Seiser Alm – Neun Personen einer Wandergruppe wurden Freitagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses Brixen aufgrund von Erbrechen und Durchfall behandelt. Zuvor waren sie im Gebiet der Seiser Alm in den Dolomiten unterwegs. “Die klinische Situation der Betroffenen war nicht besorgniserregend. Alle Patienten wurden wieder entlassen und sie befinden sich auf dem Weg der Besserung”, teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Samstag mit.

Zur Ergründung der Ursache wurden Laboruntersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis liegt nunmehr vor und zeigt eine Infektion mit dem Norovirus an.

Der Gesundheitsbetrieb reagierte umgehend und leitete alle notwendigen Maßnahmen ein, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzuschränken. “Alle Betroffenen sind informiert und aufgefordert worden, verstärkt auf ihre Händehygiene und vorbeugende Maßnahmen zu achten. Es wurde auch Info-Material zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden die Gastgewerbe-Betriebe, in denen die Reisegruppe übernachtet bzw. Halt gemacht hatten, aufgefordert, präventiv Hygienemaßnahmen einzuleiten.”

Das Norovirus wird normalerweise von Mensch zu Mensch übertragen. Infektionen und Ausbrüche können auch von kontaminierten Speisen, Getränken oder Gegenständen (Türklinken) ausgehen. Die Krankheitssymptome klingen in der Regel innerhalb weniger Tage ab und sind normalerweise ungefährlich.

Der Gesundheitsbetrieb rät: “Um die Übertragung zu unterbrechen, ist auf die strikte Einhaltung von Hygieneregeln zu achten. Das konsequente Händewaschen nach Toilettenbesuch und vor dem Essen ist die wichtigste Maßnahme zum Eigenschutz und zum Schutz anderer. Hygieneartikel und Handtücher sollten nur personenbezogen verwendet werden. Es sollte auf eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Kontaktflächen geachtet werden.”