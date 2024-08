Rätselhaftes Massen-Unwohlsein auf der Seiser Alm

Von: luk

Seiser Alm – Auf der Seiser Alm kam es am Freitagnachmittag zu einem mysteriösen Vorfall, bei dem zehn deutsche Touristen plötzlich schwer erkrankten. Die Betroffenen litten unter starkem Erbrechen, Magenschmerzen und Übelkeit, weshalb alle in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert wurden. Obwohl die Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sind, schwebt keiner der Touristen in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr in der Nähe einer Berghütte. Der Bergrettungsdienst brachte die Gruppe vorsichtig ins Tal. Die Rettungskräfte, die Schutzkleidung trugen, vermuteten zunächst eine mögliche Ansteckung mit einem Virus. Es bleibt jedoch unklar, was die Symptome verursacht hat – ob die Touristen möglicherweise kontaminierte Lebensmittel oder Getränke zu sich genommen haben oder ob sie einem Virus ausgesetzt waren.

Bereits am Donnerstagabend hatte ein weiteres Mitglied derselben Gruppe ähnliche Symptome gezeigt und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die Klarheit bringen sollen, werden in Kürze erwartet.