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Elena Carion übernimmt die Aufgabe

Notaufnahme am Krankenhaus Bozen hat eine neue Primaria

Dienstag, 28. Juli 2026 | 15:52 Uhr
Elena Carion (4)
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Von: mk

Bozen – Dr.in Elena Carion ist die neue Primaria der Notaufnahme am Landeskrankenhaus Bozen. Generaldirektor Dr. Christian Kofler hat die erfahrene Internistin am 28. Juli ernannt.

Die Boznerin Dr.in Elena Carion hat in Verona Medizin studiert und 2008 die Facharztausbildung in Innerer Medizin abgeschlossen.

Seit 2003 ist sie im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Zunächst arbeitete sie an der Inneren Medizin im Krankenhaus Bozen, seit Mai 2012 in der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses. Seit Anfang 2024 leitete sie den Dienst geschäftsführend. Nun hat sie das Auswahlverfahren zur Primaria gewonnen.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr.in Carion: „Eine gut funktionierende Notaufnahme ist für ein Krankenhaus von zentraler Bedeutung. Mit der Ernennung von Dr.in Carion zur Primaria kehrt nun Stabilität in diesen wichtigen Dienst ein. Sie hat die Notaufnahme bereits seit Anfang 2024 in geschäftsführender Funktion geleitet und kennt die Abläufe sowie die organisatorischen Herausforderungen dieses Bereichs. Für die Betriebsführung war sie stets eine verlässliche Ansprechpartnerin. Ich wünsche ihr für ihre verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann weiß, dass die Leitung der Notaufnahme am Krankenhaus Bozen sehr fordernd ist: „Die Notaufnahme des Krankenhauses Bozen ist die größte und am stärksten frequentierte Notaufnahme Südtirols. Rund um die Uhr werden hier Patientinnen und Patienten mit akuten Erkrankungen, schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Notfällen versorgt. Einen solchen Bereich zu leiten, verlangt neben medizinischer Expertise vor allem organisatorische Kompetenz, Belastbarkeit und nicht zuletzt die Fähigkeit, ein Team in einem komplexen Umfeld zu motivieren.“

Bezirk: Bozen

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