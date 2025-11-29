Notlandung eines Segelfliegers auf Autobahn vor italienischer Grenze

Von: luk

Stossau – Ein nicht alltägliches Ereignis führte Samstagnachmittag zu einer Sperre der Süd Autobahn (A2) in Kärnten. Ein Segelflugzeug hat kurz vor der italienischen Grenze eine Notlandung auf dem Pannenstreifen hingelegt.

Laut Landespolizeidirektion Kärnten wurde die beiden Personen, die sich an Bord befanden, nicht verletzt. Es handelte sich um den 62-jährigen Piloten aus Österreich und eine Frau. Der Motorsegler war vom Flughafen Klagenfurt gestartet, geplant war offenbar ein Rundflug.

Wegen technischer Probleme habe sich der Pilot zu der Außenlandung entschieden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Es habe weder einen Sach- noch einen Personenschaden gegeben.

“Ich traute meinen Augen nicht, als die Meldung kurz vor 16.00 Uhr hereinkam. Zunächst dachte ich, dass es sich um ein Versehen handeln muss, bald war aber klar: Es war tatsächlich ein Flugzeug auf der Fahrbahn notgelandet. Allerdings keine Passagiermaschine, an die man ja zunächst denkt, sondern ein Segelflugzeug,” erzählt ÖAMTC-Verkehrsexperte Marc Römer.

Somit konnte der Verkehr zwischen Hermagor und Arnoldstein zunächst auch an dem Unglücksflieger vorbeigeleitet werden.

Die Autobahn wurde dann vorübergehend gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Klagenfurt kam.

Die Feuerwehr schleppte das Flugzeug ab etwa 16.20 Uhr ab, die Autos konnten im Schritttempo folgen. Im Gefolge des Flugzeugs bildete sich ein rund drei Kilometer langer Stau.

Der Autobahnbetreiber Asfinag informierte gegen 17.00 Uhr, dass das Flugzeug entfernt worden und der Fahrstreifen wieder frei sei. Der Stau löste sich langsam wieder auf.