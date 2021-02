Österreich verfügt Blockade des Brennerpasses – Schnelltests in Sterzing

Brenner – Die österreichischen Behörden haben am gestrigen Sonntag den Brennerpass abgeriegelt, was potentielle Gefahren für all jene mit sich zieht, die auf der Autobahn unterwegs sind. Für die Durchreise durch Österreich – und nicht für den Aufenthalt in österreichischem Gebiet – braucht es bis auf weiteres einen negativen Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Der Brennerautobahngesellschaft ist es dank einer guten und schnellen Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb gelungen, noch gestern Abend eine Teststation für Antigen-Schnelltests am Autohof Sadobre in Sterzing einzurichten, trotzdem können derzeit nur 40 bis 50 Fahrzeuge pro Stunde in Richtung Norden passieren. In Richtung Süden sind hingegen 300 bis 400 Fahrzeuge pro Stunde unterwegs. „Die Brennerautobahngesellschaft trägt ihren Teil zur Bewältigung dieser schwierigen Situation bei und wird dies auch in Zukunft tun“, betont Geschäftsführer Diego Cattoni, „auch wenn es uns manchmal doch überrascht, wie das Prinzip einer Gegenseitigkeit jenseits der Grenze interpretiert wird.“

Um eine Verkehrsblockade am Brennerpass zu vermeiden – derzeit herrschen dort Temperaturen von bis zu minus zehn Grad – und die damit verbundenen Verkehrsstaus im Eisacktal zu verhindern, hat die Autobahngesellschaft in Absprache mit dem italienischen Transportministerium, dem Bozner Regierungskommissariat, der Straßenpolizei und Koordinator Viabilità Italia beschlossen, an der Mautstelle Verona Nord den Verkehr zu filtern.

Damit soll verhindert werden, dass wer in Richtung Österreich unterwegs ist und über die neuen Bestimmungen noch nicht Bescheid weiß, an der Brennergrenze blockiert wird. „Wir haben unmittelbar nach Bekanntwerden der neuen Bestimmungen gehandelt“, erklärt der technische Generaldirektor der Brennerautobahngesellschaft Carlo Costa, „um die Sicherheit der Autobahnbenutzer zu gewährleisten. Es ist uns gelungen, bereits am gestrigen Sonntag dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Dienste vom Regierungskommissariat bis zum Sanitätsbetrieb und Viabilità Italia mit einem Filtersystem bei Verona potentiell gefährliche Staus zu verhindern und noch in der Nach mit den Schnelltests in Sterzing zu beginnen“, so Costa. „Wir bereiten uns nun darauf vor, im Autohof Sadobre den militärischen Gesundheitsdienst aufzunehmen, der im Auftrag des Verteidigungsministeriums und in Absprache mit dem Transport- und Innenministerium dort ankommen wird.