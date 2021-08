Ohne Vormerkung: Zusatz-Impftag in der Messe Bozen

Bozen – Diesen Donnerstag, 5. August, bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb einen zusätzlichen Impftag ohne Vormerkung in der Messe Bozen an.

Ab Freitag, 6. August 2021 treten in ganz Italien strengere Vorschriften in Kraft, um etwa Restaurants im Inneren aufzusuchen. Lediglich Geimpfte, Genesene oder Getestete sind davon ausgenommen. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben deshalb in den letzten Tagen die Impfangebote des Sanitätsbetriebes genutzt.

“Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Donnerstag, den 5. August nochmals die Möglichkeit, sich ganztägig in der Messe Bozen ohne Vormerkung impfen zu lassen. Dieses Angebot soll den Kurzentschlossenen entgegenkommen, die sich am Tag vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen noch schnell impfen lassen möchten”, so der Sanitätsbetrieb.

Von 8.00 Uhr früh bis um 13.15 Uhr und von 14.00 bis um 16.00 Uhr kann diesen Donnerstag, 5. August, jeder, der über zwölf Jahre alt ist, vorbeikommen und sich impfen lassen. Verimpft werden alle Impfstoffe.

Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es derzeit mehrere Angebote in verschiedenen Gemeinden auch in anderen Gesundheitsbezirken, außerdem fahren vier Impfbusse sehr viele Orte an. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wird die Impfung allen angeraten.

Detaillierte Infos unter www.coronaschutzimpfung.it