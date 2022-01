Omikronsturm nimmt in Südtirol weiter Fahrt auf

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 1.552 PCR-Tests untersucht und dabei 175 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 960 positive Antigentests – trotz des Wochenendes.

Der Sanitätsbetrieb vermeldet zwei weitere Todesfälle, es soll sich um zwei Männer in den Altersklassen von 60 bis 69 sowie von 90 bis 99 handeln.

Die Lage in den Krankenhäusern ist mit 97 Hospitalisierten Covid-Patienten (18 auf Intensivstationen) weiterhin stabil.

Falk geht von Belastung der Krankenhäuser aus

Doch das dürfte sich laut Biostatistiker Markus Falk bald ändern. Er von einem weiteren signifikativen Anstieg der Neuinfektionen und auch der Hospitalisierungsrate aus – bereits in dieser Woche, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa erklärt. “Italien ist vor Weihnachten von der Delta-Welle getroffen worden.” Parallel dazu habe sich die Omikron-Welle ausgebreitet und so sei es zu einem ruckartigen Anstieg gekommen. Südtirol sei bereits im November von der Delta-Welle erfasst worden, so Falk, daher komme der erneute Anstieg der Zahlen im Vergleich zu Italien etwas mit Verzögerung. Derzeit hat Südtirol eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 1.800.

Bisher (10.01.2022) wurden insgesamt 792.850 Abstriche untersucht, die von 279.920 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (09.01.2022) : 1.552

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 175

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 114.061

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 792.850

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 279.920 (+524)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.836.541

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.834

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 960

Nasenflügeltests, Stand 09.01.2022: 1.338.757 Tests gesamt, 6.209 positive Ergebnisse, davon 2.198 bestätigt, 457 PCR-negativ, 3.554 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom .00.Sonntag nach Altersgruppen:

0-9: 83 = 7%

10-19: 220 = 19%

20-29: 222 = 20%

30-39: 181 = 16%

40-49: 190 = 17%

50-59: 160 = 14%

60-69: 58 = 5%

70-79: 16 = 1%

80-89: 2 = 0%

90-99: 3 = 0%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 1135 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 79

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 56 (Stand 05.01.2022, 19:30 Uhr)

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 53

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 18

Verstorbene: 1.322 (+2; 1 M 90-99; 1 M 60-69)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 12.857

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 188.123

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 200.980

Geheilte Personen insgesamt: 101.332 (+422)

* Die Anzahl der gestern (09.01.2022) kommunizierten positiv getesteten Personen wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 112.933 auf 112.926 korrigiert.”



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.