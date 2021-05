Open Vax Day & Night: “Der Renner bei den jungen Leuten”

Bozen – Das Angebot der Impftage und -abende im ganzen Land – die sog. Open Vax day & nights – ist sehr gut angekommen, vor allem bei jüngeren Menschen. Die ersten Termine waren sofort ausgebucht. Auch die allgemeine Impfkampagne kam in der abgelaufenen Woche gut voran. Das ist das Resümee des Sanitätsbetriebs.

Mit zum großen Erfolg des Open Vax Day & Night beigetragen habe auch das Dekret der Regierung, dass man bereits 15 Tage nach der Erstimpfung den sog. Coronapass erhält.

Weitere Runde “Open Vax Day & Night”

Ausgebucht waren nach wenigen Stunden die Termine in mehreren Impfzentren. Bis 16.00 Uhr am Freitag, 21.05.2020 hatten sich insgesamt 7.714 Menschen einen Termin ergattert. Aufgrund der großen Nachfrage reagierte der Südtiroler Sanitätsbetrieb prompt und öffnete umgehend weitere Vormerkmöglichkeiten. Bis 01.06.2021 können insgesamt 12.046 Termine gebucht werden, bis 07.06. gar 18.571. Am heutigen (21.05.2021) Freitag werden in der Messehalle in Bozen 1.925, in Schlanders 429, in Lana 363 Spritzen verabreicht. Ein besonders umfangreiches Angebot ist auch für morgen in Bruneck geplant; dort werden 1.295 Dosen verimpft.

Für viele junge Menschen, die ansonsten noch lange auf ihren Impfturnus hätten warten müssen, sind die Impftage ein überzeugendes Angebot, wie die ersten Teilnehmer gestern in Brixen bestätigten: „Ich möchte endlich mehr Freiheit, möchte in den Urlaub fahren – und gleichzeitig auch meine Familie schützen.“ Doch nicht nur der Wunsch nach Vergnügen steht hoch im Kurs, das Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen ist auf jeden Fall auch da: „Ich möchte mich selbst schützen, aber auch meine Familie und die Gesellschaft, ich empfinde Impfen als gesellschaftliche Verantwortung“, erklärt ein Wartender.

Landesrat Thomas Widmann freut sich über die große Nachfrage vor allem bei den jungen Leuten: „Das gibt unserer Impfkampagne einen neuen Schub. Der Impfstoff AstraZeneca ist nun besonders attraktiv, da die neunmonatige Gültigkeit ab der zweiten Dosis gilt, d.h., nachdem die Zweitimpfung nach rund drei Monaten erfolgt, gilt der Coronapass für diesen Impfstoff fast ein ganzes Jahr lang.“

Auch Generaldirektor Florian Zerzer äußert sich positiv über den großen Zulauf: „Dass die Impftermine auch für die jüngeren Menschen in unserem Land so begehrt sind, zeigt, dass auch diese die Pandemie sehr ernst nehmen und ein hohes Verantwortungsgefühl haben. Das große Interesse stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Pandemie besiegen können.“

Verimpft wird im Rahmen des Open Vax Day & Night der Impfstoff von AstraZeneca.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 20.05.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 266.458 (+ 28.999)

Erstdosis: 189.089 (+20.940)

Zweitdosis: 77.369 (+8.059)

vollständig geimpfte Personen: 80.625 (+9.289)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 26.739

Zweitdosis: 24.260

Vormerkungen: 208

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 35.377

Zweitdosis: 11.053

Vormerkungen: 686

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 40.166

Zweitdosis: 10.248

Vormerkungen: 1.461

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 46.191

Zweitdosis: 12.254

Vormerkungen: 5.980

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 20.699

Zweitdosis: 9.725

Vormerkungen: 15.170

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen Erstdosis: 17.621

Zweitdosis: 9.700

Chronisch kranke Personen

Diese Personengruppe umfasst ca.: 52.042 Personen Erstdosis: 7.567

Zweitdosis: 711

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 12.620

Zweitdosis: 6.387

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 121.289

Zweitdosis: 66.569

abgeschlossene Impfzyklen: 54,9 Prozent

Moderna

Erstdosis: 17.718

Zweitdosis: 4.696

abgeschlossene Impfzyklen: 26,5 Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 49.558

Zweitdosis: 6.104

abgeschlossene Impfzyklen:12,3 Prozent

Johnson & Johnson

Erstdosis: 524

Erwartete Lieferungen (24.05. – 07.06.2021)

Pfizer BioNTech: 72.090 Dosen

Moderna: 13.530 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 9.900 Dosen

Johnson & Johnson: 4.950 Dosen

Insgesamt: 100.920 Dosen

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia