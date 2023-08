Ortspolizei Eppan zieht gefährliche Raser aus dem Verkehr – VIDEO

Eppan – Während der diesjährigen Motorradsaison betreibt die Ortspolizei Eppan im ganzen Gemeindegebiet mehrere Kontrollstellen. Dabei werden überwiegend Motorräder und deren Fahrer kontrolliert. In Bezug auf die Einsätze werden vermehrt unzulässige Umbauten an den Fahrzeugen bzw. gefährliche Fahrtweisen geahndet und die Motorradfahrer hinsichtlich der Gefahren, die ihr Hobby mit sich bringt, sensibilisiert.

Im Zuge dieser Kontrollen werden auch andere Fahrzeuge kontrolliert. Gerade bei den kürzlich durchgeführten Einsätzen fielen vor allem zwei Lenker auf, die besonders gefährliche Manöver durchführten, wie auch aus Videoaufnahmen hervorgeht.

Es handelte sich um den Lenker eines Motorrads, welcher mit angehobenem Vorderreifen auf dem Sitz stehend von Bozen in Richtung Eppan raste, und um einen Pkw Lenker, der mit mehreren Überholmanövern in Kreuzungsbereichen für die anderen Verkehrsteilnehmer eine Gefahr darstellte.

Zusätzlich zu den Verwaltungsstrafen bis zu 1.673 Euro, welche diese Übertretungen ausmachen, wurde das Motorrad für 60 Tage stillgelegt und der Führerschein des Pkw-Lenkers eingezogen und bis zu drei Monate ausgesetzt.

Die genannten Vorfälle rücken erneut die Gefahren von Raserei und rücksichtslosem Fahrverhalten im Straßenverkehr ins Blickfeld.

Die Ortspolizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit Bedacht und Verantwortung zu fahren, und kündigt präventive Kontrollen über den gesamten Sommer auf den zuständigen Landesstraßen und auf der Mendelpassstraße an. Besonders an den Wochenend- und Feiertagen werden die Kontrollen verschärft.