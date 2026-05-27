Ozon-Alarm in Südtirol

Von: luk

Bozen – Mit dem Anstieg der Temperaturen und der Sonneneinstrahlung sind in den vergangenen Tagen die Ozonkonzentrationen angestiegen.

Am Abend des 26. Mai wurde erstmals im Jahr 2026 die Ozon-Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) überschritten – und zwar an drei Messstationen in Südtirol: in Kurtinig an der Weinstraße von 19.00 bis 21.00 Uhr (der höchste Stundenmittelwert betrug 197 Mikrogramm pro Kubikmeter), in Neumarkt um 20.00 und um 21.00 Uhr (höchster Stundenmittelwert 186 Mikrogramm pro Kubikmeter) und in Leifers um 20.00 und um 21.00 Uhr (höchster Stundenmittelwert 185 Mikrogramm pro Kubikmeter).

Erhöhte Ozonkonzentrationen treten vor allem im Talkessel zwischen Bozen und Meran, im Unterland und an den angrenzenden Hochplateaus (insbesondere Ritten, Seiser Alm) und Berghängen auf. Hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung führen zu hohen Ozonkonzentrationen, mit dem Regen sinkt die Ozonkonzentration. Die zunehmend instabilere Wetterlage könnte am 27. Mai zu einem Rückgang der Ozonwerte führen, sagt der Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz Luca Verdi.

Personen mit Erkrankungen der Atemwege sollten mit erhöhten Ozonkonzentrationen vorsorglich ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien insbesondere in den Nachmittagsstunden und in den Abendstunden vermeiden. Die aktuellen Daten (Tages- und Monatsverläufe) sämtlicher Messstationen sind jederzeit abrufbar unter https://umwelt.provinz.bz.it/de/luft/aktuelle-luftwerte .

Bei dieser Wetterlage gilt es zudem auf die ultraviolette Strahlung (UV) aufzupassen, heißt es vom Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz. Informationen dazu finden sich auf den Landeswebseiten unter https://umwelt.provinz.bz.it/de/strahlung/uv-strahlung.

Weitere Auskünfte erteilt das Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz in der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz unter der Rufnummer 0471 417 140.