Schwerer Unfall auf der Pusterer Straße: Ein Toter, zehn Verletzte

Von: luk

Bruneck – Im Pustertal ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall mit einem Toten und mehreren Verletzten gekommen.

Kurz nach 9.00 Uhr ist auf der Pusterer Staaatsstraße bei Bruneck ein Kleinbus gegen mehrere Autos geprallt.

Ein Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Drei Personen wurden schwerverletzt, drei weitere erlitten mittelschwere Verletzungen und vier Personen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Ersten Informationen zufolge sollen die Beteiligten aus Südtirol sowie aus Italien und Deutschland stammen. Sie wurden auf die Krankenhäuser von Bozen, Bruneck und Brixen aufgeteilt.

Im Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften. Um die Verletzten kümmerten sich der Notarzt, das Weiße Kreuz sowie die Teams der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und 2. Ebenfalls vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, St. Lorenzen und Percha sowie die Behörden.

Der Crash ereignete sich zwischen St. Lorenzen und dem Umfahrungstunnel. Für den nachfolgenden Verkehr hatte der Vorfall aufgrund der errichteten Sperre größere Auswirkungen.