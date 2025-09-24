Aktuelle Seite: Home > Chronik > Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Verkehr in Zentrum von Bozen kommt zum Erliegen

Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 

Mittwoch, 24. September 2025 | 10:21 Uhr
wasserstoff SASA hydrogen ©ArminHuber_low-4341
ArminHuber - sasa
Von: luk

Bozen – Verkehrschaos am Mittwochmorgen in der Bozner Innenstadt: Ein liegengebliebener SASA-Bus hat die vielbefahrene Verdiplatz lahmgelegt und für erhebliche Staus gesorgt.

Gegen 9.00 Uhr ereignete sich der Zwischenfall an dem neuralgischen Punkt der Landeshauptstadt. Ein Wasserstoffbus der Südtiroler Transportgesellschaft SASA war auf der Fahrt Richtung Garibaldi-Straße plötzlich mitten im Kreisverkehr an der Kreuzung zur Südtiroler Straße stehengeblieben.

Der technische Defekt traf die moderne Umwelttechnologie zur denkbar ungünstigsten Zeit: Die morgendliche Rushhour verwandelte die ohnehin stark frequentierte Verkehrsader in einen Stau-Hotspot. Dutzende Autofahrer saßen in ihren Fahrzeugen fest und mussten sich in Geduld üben.

Die Fahrgäste des defekten Busses konnten das Fahrzeug umgehend verlassen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Schwieriger gestaltete sich die Situation für die Stadtpolizei: Die Beamten rückten aus, um den chaotischen Verkehrsfluss rund um den blockierten Kreisverkehr zu regeln.

Bezirk: Bozen

