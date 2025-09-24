Aktuelle Seite: Home > Italien > Schwer verletzt: 23-Jähriger stürzt vom Autodach
Mutprobe mit fatalen Folgen

Schwer verletzt: 23-Jähriger stürzt vom Autodach

Mittwoch, 24. September 2025 | 08:09 Uhr
Esine: 23-Jähriger stürzt von Autodach – Lebensgefahr
YouTube/lalegge112
Von: idr

Esine – Ein nächtlicher Leichtsinn hat nahe Brescia kürzlich dramatische Folgen: Ein 23-Jähriger liegt nach einem Sturz von einem fahrenden Autodach im Krankenhaus und kämpft ums Überleben.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei junge Männer unterwegs, als zwei von ihnen auf das Dach eines Fiat Panda kletterten, der einem Freund gehörte. Der dritte setzte sich ans Steuer und fuhr los. In der Nähe der Via Cavassi, an einem Kreisverkehr, verlor einer der beiden Dachpassagiere plötzlich den Halt. Er stürzte schwer auf die Fahrbahn.

Dramatische Szenen des Unfalls

Die Gruppe filmte die waghalsige Aktion mit dem Handy. Als der 23-Jährige auf den Asphalt aufschlug, alarmierten die Freunde sofort den Notruf. Erste Einsatzkräfte erreichten kurz nach 5.30 Uhr den Unfallort. Neben einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug wurden auch die Carabinieri und ein Rettungshubschrauber entsandt. Der Verletzte wurde umgehend ins Krankenhaus von Brescia geflogen. Dort gaben die Ärzte am Sonntag bekannt, dass sich sein Zustand weiterhin als kritisch erweist.

Die Polizei untersucht nun den genauen Hergang des Unfalls. Im Fokus steht auch die Frage, inwieweit die Beteiligten durch ihr Verhalten eine Gefahr für sich und andere geschaffen haben. Der Fall sorgt in Italien für Aufsehen und dient als mahnendes Beispiel: Mutproben und riskante Stunts können binnen Sekunden in eine lebensbedrohliche Tragödie münden.

