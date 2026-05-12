Pflege in Südtirol verdient Anerkennung – heute und in Zukunft

Von: mk

Bozen – Der Internationale Tag der Pflegenden am 12. Mai ist Anlass, den Pflegekräften in Südtirol „Danke“ zu sagen. Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) würdigt an diesem Tag all jene, die sich täglich mit großem Einsatz, Fachkompetenz und Verantwortung um ältere und pflegebedürftige Menschen kümmern.

Pflegekräfte leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie begleiten Menschen in sensiblen Lebenssituationen, geben Sicherheit und sind oft über viele Jahre hinweg verlässliche Ansprechpartner. Diese Arbeit verlangt viel Fachwissen, Verantwortung und Menschlichkeit. „Pflege bedeutet Nähe, Verantwortung und Einsatz für andere Menschen. Die Pflegekräfte sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft“, betont Martina Ladurner, Präsidentin des VdS. Der Tag der Pflegenden ist eine gute Gelegenheit, ihre Arbeit sichtbar zu machen und ihnen Anerkennung auszusprechen.

Als Verband der Seniorenwohnheime in Südtirol sieht sich Ladurner als aktiver Partner für eine zukunftsfähige Pflege. Gute Pflegequalität hängt unmittelbar mit den Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden zusammen. Wertschätzung zeigt sich daher nicht nur in Worten, sondern vor allem im Alltag: durch verlässliche Strukturen, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Fort- und Weiterbildung sowie Zeit für gute Pflege.

Pflege braucht Zukunftsperspektiven

Der Blick in die Zukunft ist dabei klar: Der demografische Wandel stellt Südtirol vor große Herausforderungen. Der Bedarf an professioneller Pflege wird in den kommenden Jahren weiter steigen. „Bis 2030 werden wir ca. 1.050 zusätzliche Fachkräfte in der Betreuung und Pflege brauchen. Ca. 400 Mitarbeitende gehen bis dahin in Pension.“ erklärt Ladurner. Um dieser Entwicklung zu begegnen, braucht es weiterhin nachhaltige Investitionen in Ausbildung, Nachwuchsförderung und attraktiv gestaltete Pflegeberufe. „Pflege braucht Zukunftsperspektiven“, so Ladurner „Es ist wichtig, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern und erfahrene Pflegekräfte im Beruf zu halten. Dafür müssen Politik, Einrichtungen und Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Der Internationale Tag der Pflegenden ist daher nicht nur ein Anlass zum Innehalten und Danke sagen, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft. Der VdS wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass Pflege in Südtirol die Anerkennung erhält, die sie verdient – als verantwortungsvolle, qualifizierte und menschlich unverzichtbare Arbeit für unsere älter werdende Gesellschaft.