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Der Pilot starb beim Absturz eines Segelfliegers in Tirol

Pilot nach Absturz von Segelflieger in Tirol tot

Montag, 27. April 2026 | 15:48 Uhr
Der Pilot starb beim Absturz eines Segelfliegers in Tirol
APA/APA/dpa/David Young
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Von: apa

Ein abgestürzter Segelflieger ist Montagvormittag in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) entdeckt worden. Der Pilot und einzige Insasse des Fluggeräts konnte nur noch tot geborgen werden, berichtete die Polizei. Über die Identität des Verunglückten herrschte noch Unklarheit, eine Obduktion wurde angeordnet. Von wo aus der Segelflieger gestartet war, war unbekannt. Die Polizei wurde jedenfalls von den italienischen Behörden über den vermissten Flieger informiert.

Die Meldung über den vermissten Segelflieger erreichte die österreichischen Behörden in der Nacht auf Montag. Es hieß, dass das Flugzeug im Bereich Obernberg am Brenner – also unweit der österreichisch-italienischen Grenze – sein könnte. Daraufhin rückten Polizei, Bergrettung, ein Polizei- sowie ein Rettungshubschrauber zu einer Suchaktion aus. Gegen 8.45 Uhr wurde das Wrack schließlich in Vinaders im alpinen Gelände aufgefunden.

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