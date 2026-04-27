Das Koksgeschäft in Bozen muss blendend laufen

Von: luk

Bozen – Der illegale Handel mit Kokain muss in der Südtiroler Landeshauptstadt ein Erfolgsgarant sein. Erneut ist den Ermittlungsbehörden ein Schlag gegen derartige Machenschaften geglückt. Die Carabinieri haben einen mutmaßlichen Kokain-Dealer festgenommen. Der Mann, ein albanischer Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltsstatus, wurde mit mehr als 50 verkaufsfertigen Dosen Kokain erwischt.

Die Fahnder hatten den Verdächtigen zuvor über mehrere Tage hinweg beobachtet. Dabei dokumentierten sie wiederholt Treffen mit möglichen Käufern. Sie sprechen von einem, das klar auf Drogenhandel schließen ließ.

Als die Beweislage ausreichend erschien, griffen die Exekutivbeamten zu: In der Nähe seiner Wohnung wurde der Mann gestoppt und kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine Portion Kokain sowie einen Teleskopschlagstock.

Noch brisanter wurde es bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung. Dort entdeckten die Carabinieri weitere rund 50 fertig abgepackte Kokain-Dosen sowie zusätzlich etwa zehn Gramm der Droge in einem separaten Behälter. Auch eine Präzisionswaage und eine größere Menge Bargeld – mutmaßlich aus Drogengeschäften – wurden sichergestellt.

Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler rund 73 Gramm Kokain.

Der Mann wurde festgenommen und muss sich nun vor den Justizbehörden verantworten. Die Carabinieri betonen, dass der Einsatz Teil einer kontinuierlichen Strategie im Kampf gegen den Drogenhandel sei.

Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.