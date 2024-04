Pisteneinheit der Carabinieri hat in Innichen über 300 Einsätze geleistet

Innichen – Die Skisaison im Hochpustertal neigt sich dem Ende zu: Auch in diesem Winter hat die Pisteneinheit der die Carabinieri von Innichen ihren Beitrag geleistet. Neben den Skigebieten Helm-Drei Zinnen in Sexten und Haunold in Innichen sowie auf der Olanger Seite am Kronplatz verrichteten die Ordnungshüter in diesem Winter erstmals auch im kleinerem Skigebiet Rienz in Toblach ihren Dienst.

Zehn Carabinieri, fünf Schneemobile und eine Pistenraupe standen dabei täglich im Einsatz. Insgesamt wurden die Carabinieri zu über 300 Einsätzen gerufen wurden. In den meisten Fällen ging es um die Sicherheit auf der Piste. Gleichzeitig wurden 21 Straftaten geahndet und 58 Übertretungen festgestellt.

Acht Diebstähle von Skiern konnten durch spezifische Ermittlungen aufgeklärt werden. Unter anderem wurden Bilder von Überwachungskameras analysiert. Durch eine Überprüfung, wann auf welcher Piste Skipässe entwertet worden waren, konnte rekonstruiert werden, wo sich die mutmaßlichen Täter aufhielten.

Das Diebesgut konnte nach der Sicherstellung bei Hausdurchsuchungen den rechtmäßigen Eigentümern zurückerstattet werden. Die mutmaßlichen Täter wurden bei Gericht angezeigt.

Außerdem haben die Carabinieri mehrere Fälle von Trunkenheit auf der Skipiste geahndet. Razzien auf den Pisten und in Skihütten wurden in Zusammenarbeit mit der Hundestaffel auch im Bereich Drogen durchgeführt. Zehn Personen wurden wegen Besitzes von Suchtmitteln zum persönlichen Konsum den zuständigen Behörden gemeldet. Sichergestellt haben die Carabinieri unter anderem Haschisch, Marihuana und MDMA.

Auch in diesem sind die Ordnungshüter von zahlreichen verzweifelten Eltern kontaktiert worden, die ihre Kinder in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit aus den Augen verloren hatten. Mittels Beschreibung der Farbe der Skikleidung und des Helms konnten die Carabinieri in kürzester Zeit die Kinder auffinden und unversehrt den Eltern zurückbringen.