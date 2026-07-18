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A1 Richtung Wien war gesperrt

Pkw gegen Leitplanke – Zwei Männer starben bei Unfall in NÖ

Samstag, 18. Juli 2026 | 08:34 Uhr
A1 Richtung Wien war gesperrt
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
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Von: apa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten sind am Samstag in der Früh zwei Männer gestorben. Ihr Pkw krachte gegen eine Leitschiene, diese bohrte sich dabei in das Fahrzeug. Eine weitere Pkw-Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Linzer Spital geflogen, berichtete Notruf Niederösterreich der APA. Die A1 in Fahrtrichtung Wien war in dem Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Der Unfall passierte kurz vor 7.00 Uhr in Fahrtrichtung Wien im Bereich der Gemeinde Oed. Mehrere Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren sowie die Polizei und der Notarzthubschrauber Christophorus 15 waren im Einsatz an der Unfallstelle. Für die beiden Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus nach Oberösterreich gebracht. Auf der Autobahn bildete sich laut ÖAMTC während der Bergungsarbeiten ein rund 14 Kilometer langer Stau. Die Fahrzeuge konnten jedoch auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt und muss noch ermittelt werden.

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