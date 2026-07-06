Plötzlich fühlten sich alle schlecht: Evakuierung in Wohnhaus

Von: mk

Bozen – Am Sonntagvormittag hat sich in der Bozner Europaallee ein verstörender Vorfall abgespielt. Weil mehrere Bewohner eines Kondominiums plötzlich über akute Atembeschwerden klagten, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Unsicherheit und Sorgen waren groß.

Wie Alto Adige online berichtet, wurde als Sicherheitsmaßnahme das gesamte Wohngebäude evakuiert. Während die Bewohner das Haus verließen, gingen Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz vor, um Schadstoffmessungen und Luftproben in den Räumlichkeiten durchzuführen.

Insgesamt sechs Personen mussten von den Rettungskräften erstversorgt werden. Drei von ihnen wurden im Anschluss für weitere Kontrollen vorsorglich ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Die Ursache für die plötzlichen Beschwerden ist derzeit noch unklar. Im Raum steht der Verdacht, dass in den gemeinschaftlich genutzten Räumen des Hauses Pfefferspray versprüht wurde. Von offizieller Seite heißt es dazu jedoch, dass es momentan noch keine konkreten Beweise gibt, die diese Vermutung betätigen. Die Ermittlungen laufen.