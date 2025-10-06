Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pneumologie im Krankenhaus Bozen neu besetzt
Pneumologie im Krankenhaus Bozen neu besetzt

Montag, 06. Oktober 2025 | 14:22 Uhr
Von: Ivd

Bozen – Am 30. September 2025 wurde Dr. Roberto Dongilli zum Primar der Abteilung Pneumologie am Krankenhaus Bozen ernannt.
Dr. Roberto Dongilli ist 1968 in Bozen geboren, hat in Padua Medizin studiert und im Jahr 2000 den Facharzt für Atemwegserkrankungen dort erlangt. Es folgte 2017 der Master an der Universität Bologna zum Thema respiratorische subintensive Therapie sowie 2024 eine Managementausbildung.

Seit 1999 ist er am Krankenhaus Bozen in der Abteilung für Pneumologie tätig, seit 2017 als Verantwortlicher für respiratorische subintensive Therapie. In dieser Funktion war er auch für rund 7 Monate in der Coronazeit im Bereich Landessubintensivtherapie für Coronainfizierte tätig.

Primar Dr. Dongilli ist Mitglied der italienischen Fachgesellschaft der Krankenhauspneumologen AIPO und weist mehrere Publikationen zu den Themen nicht-intensive Beatmung in Zusammenarbeit mit der Universität Bologna auf.

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Dr. Christian Kofler gratuliert dem neuen Primar: „Dr. Dongilli ist ein erfahrener Facharzt, der nun die Leitung der Abteilung Pneumologie übernehmen wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei dieser Aufgabe.“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann wünscht Primar Dr. Dongilli alles Gute: „Dieses Primariat setzt eine gute Abstimmung mit den wohnortnahen Diensten voraus, ich bin überzeugt, dass Primar Dr. Dongilli dies gelingen wird.“

Bezirk: Bozen

