Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

Bozen – Polizeiliche Ermittlungen haben in Bozen zur Festnahme eines 38-Jährigen geführt, der unter schwerem Verdacht steht, für mehrere Einbrüche in der Landeshauptstadt verantwortlich zu sein.

Im August war in Bozen in mehrere Geschäfte und Tabaktrafiken eingebrochen worden. Zwischen Beute und gewaltsam aufgebrochen Türen war insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Die Polizei stieß im Rahmen ihrer Ermittlungen auf den 38-jährigen Tunesier, der bereits mehrfach vorbestraft ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellte der Untersuchungsrichter einen Vollstreckungsbefehl aus, um den Verdächtigen in Untersuchungshaft zu überstellen. Dieser tauchte darauf jedoch unter.

Die Fahndung verlief zunächst ergebnislos – bis vor wenigen Tagen, als eine Streife der Carabinieri in Oberau wegen eines Streits zwischen zwei Mietern in einer Wohnung einschreiten musste.

Dabei stellt sich heraus, dass es sich bei einem der beiden um den gesuchten Tunesier handelte. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.