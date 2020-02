Polizeikontrolle führt zu Verhaftung und zwei Anzeigen

Bozen – Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Bozen im Don Bosco-Viertel verschärfte Kontrollen gegen Drogen durchgeführt. Dabei fielen den Ordnungshütern am Freitagabend zwei Brüder aus Tunesien in der Turin-Straße ins Auge.

Als die Polizei die beiden Männer aufhielt, stellte sich heraus: Der 40-jährige S. M. verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und ist wegen Drogenhandels bereits vorbestraft. Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl des Untersuchungsrichters von Asti im Piemont wegen mehrerer Straftaten in Zusammenhang mit Drogenhandel vor. Die Vergehen waren im Jahr 2018 in Turin begangen worden.

Der Mann wurde deshalb festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Sein jüngerer Bruder – ein Mann im Alter von 28 Jahren – hatte hingegen drei verschweißte Umschläge bei sich, in denen sich insgesamt fünf Gramm Kokain befanden,und wurde deshalb angezeigt. Beide Männer verfügen über keine feste Unterkunft.

Die Polizei hat außerdem einen 26-Jährigen aus Tunesien in der Reschenstraße kontrolliert. Der Mann, der ebenfalls bereits vorbestraft ist, hatte zehn Gramm Heroin und 295 Euro in bar bei sich. Sowohl die Drogen als auch das Geld wurden beschlagnahmt. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige erstattet.