Prad: Auffahrunfallunfall in Spondinig

Von: ka

Prad/Spondinig – Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr in Spondinig zu einem Auffahrunfall. Ein drittes Fahrzeug, das in den Unfall verwickelt war, musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen und verursachte dabei einen weiteren Unfall. Dabei wurden drei Einheimische – ein 55-jähriger Mann sowie zwei junge Männer im Alter von 20 und 19 Jahren – leicht verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus Schlanders gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Prad, die Freiwillige Feuerwehr von Schluderns sowie die Carabinieri.