Von: luk

Lana – Im Alter von 88 Jahren ist gestern Montag, 22. Juli 2024, der Priester Josef Schwarz verstorben. Schwarz wirkte u.a. als Pfarrer in Villnöß und in Gummer. Der Trauergottesdienst für Josef Schwarz wird am kommenden Samstag, 27. Juli 2024, um 14.00 Uhr in Niederlana gefeiert.

Josef Schwarz wurde am 3. Januar 1936 in St. Pankraz/Ulten geboren und am 29. Juni 1965 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1965 und 1977 wirkte er als Kooperator in Naturns, Tisens, Prad-Agums und Leifers. Von 1977 bis 1979 war er Kurat in Tabland.

Im Jahr 1979 wurde Schwarz Pfarrer in Villnöß, wo er 16 Jahre lang wirkte. Von 1995 bis 1997 war er Pfarrer in Prad-Agums und von 1997 bis 2019 wirkte er als Pfarrer bzw. Seelsorger in Gummer. Von 2019 bis 2022 war Schwarz Seelsorger in St. Andrä, Afers, Lüsen, Sarns und Albeins.

Im Jahr 2022 wurde Josef Schwarz von seinem Auftrag als Seelsorger entbunden. Seinen Lebensabend verbrachte er im Priesterseminar in Brixen und zuletzt im Seniorenwohnheim Freyenthurn in Mühlbach. Der Trauergottesdienst für Josef Schwarz findet am kommenden Samstag, 27. Juli 2024, um 14.00 Uhr in Niederlana statt. Bischof Ivo Muser, der gerade die Heimat der Seminaristen in Afrika besucht, wird am Tag der Beerdigung in Tansania einen Gottesdienst für den Verstorbenen feiern.