Priester Peter Hofmann verstorben

Von: luk

Auer/Meran – Der Priester Peter Paul Hofmann, langjähriger Pfarrer in Meran und in Auer, ist heute Montag (17. Februar) verstorben. Er war 87 Jahre alt. Hofmann war 15 Jahre lang Pfarrer in Meran/Maria Himmelfahrt und dann 28 Jahre lang Pfarrer und Seelsorger in Auer. Der Trauergottesdienst für Altpfarrer Hofmann wird am kommenden Mittwoch, 19. Februar 2025, um 14.30 Uhr in Auer gefeiert.

Peter Paul Hofmann wurde am 30. Juni 1937 in St. Magdalena/Gsies geboren und am 29. Juni 1962 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1963 und 1967 wirkte er als Kooperator in Buchenstein und in Cortina d’Ampezzo. In der Folge war Hofmann bis 1970 Präfekt am Vinzentinum. Von 1970 bis 1971 war er Kooperator in St. Ulrich/Gröden.

Im Jahr 1971 wurde Hofmann Pfarrer in Meran/Maria Himmelfahrt, wo er bis 1989 wirkte. Von 1989 bis 2017 war Hofmann Pfarrer in Auer. Seit 2017 war er Seelsorger in Auer.

Den Trauerfeier für Alt-Pfarrer Hofmann beginnt am kommenden Mittwoch, 19. Februar 2025, um 14.30 Uhr in Auer. Ausgehend von der Marienkirche zieht die Trauergemeinde in die Peterskirche im Friedhof von Auer. Dort wird um 15.00 Uhr der Trauergottesdienst mit Bischof Ivo Muser gefeiert. Daran anschließend wird Peter Paul Hofmann im Friedhof von Auer beigesetzt.