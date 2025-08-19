Aktuelle Seite: Home > Chronik > Promille-Fahrer am Feiertag
Promille-Fahrer am Feiertag

Dienstag, 19. August 2025 | 10:32 Uhr
Der Mann hatte 1,6 Promille
APA/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH
Von: luk

Bozen – Verstärkte Kontrollen rund um das Feiertags-Wochenende haben in Bozen und Umgebung gleich mehrere Verkehrsdelikte ans Licht gebracht. Die Carabinieri der Kompanie Bozen melden gleich drei Anzeigen innerhalb weniger Stunden – zwei wegen Alkohol am Steuer nach Unfällen und eine wegen Hehlerei.

In den frühen Morgenstunden des Freitags verlor ein junger Bozner die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen Fahrbahntrenner. Verletzt wurde niemand, doch der Alkoholtest ergab einen Wert mehr als dreimal über dem gesetzlichen Limit.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Deutschnofen: Ein Kurierfahrer fiel durch seine unsichere Fahrweise auf und krachte kurz darauf mit seinem Lieferwagen gegen den Gehsteig. Auch er war alkoholisiert. Er hatte mehr als Doppelte über den Grenzwert intus. Zudem war der Mann ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein Routineeinsatz am Abend des 15. August: In der Buozzi-Straße überprüften die Carabinieri einen 39-jährigen Südamerikaner in einem abgestellten Transporter. Rasch stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits im Mai in Mezzolombardo gestohlen worden war. Der Mann konnte den Besitz nicht plausibel erklären, versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und wurde schließlich wegen Hehlerei und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Die Bilanz der Schwerpunktkontrollen: zwei einbehaltene Führerscheine und drei beschlagnahmte Fahrzeuge, darunter auch der gestohlene Transporter, der in den nächsten Tagen seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden soll.

Bezirk: Bozen

Bozen

