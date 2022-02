Prozess im Fall Neumair: Rund 100 Zeugen aufgerufen

Am 4. März ist der Auftakt

Bozen – Am 4. März beginnt der Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair. Ihm wird bekanntermaßen vorgeworfen, am 4. Jänner 2021 seine Eltern umgebracht und ihre Leichen in der Etsch entsorgt zu haben.

Wie die Tageszeitung Alto Adige am Dienstag berichtet, gibt es beim Prozess einen wahren Zeugenregen. Fast 100 Zeugen sind nominiert, davon allein 50 von der Anklage, die Nebenkläger ruft weitere 28 Zeugen auf und die Verteidigung will bis Donnerstag weitere 20 Zeugen benennen. Hinzu kommen die Gutachter, die vor allem den geistigen Zustand des Angeklagten zum Tatzeitpunkt einschätzen sollen.

Benno Neumair droht lebenslange Haft. Seine Verteidigung wird am 4. März ein verkürztes Verfahren beantragen.