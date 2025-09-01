Prozess um außergewöhnlichen Missbrauchsfall in NÖ gestartet

Von: apa

Ein 42-Jähriger, der im Jahr 2014 im Bezirk Bruck an der Leitha heimlich seine Partnerin mit Schlafmitteln betäubt und dann vergewaltigt haben soll, ist am Montag vor dem Landesgericht Korneuburg gestanden. Von den Missbrauchshandlungen berichtete er laut Anklage eingehend einem Deutschen in Wort und Bild. “Die Vorwürfe stimmen zum Teil”, sagte der 42-Jährige. Die Öffentlichkeit wurde vom Prozess ausgeschlossen.

Von der Anklage umfasst sind auch drei Versuche von Oktober bis Dezember 2014, bei denen das Betäubungsmittel nicht die vom 42-Jährigen gewünschte Wirkung entfaltete oder sich nicht rückstandslos in einem Getränk auflösen ließ, sagte der Staatsanwalt. Die Vorwürfe stützen sich den Angaben zufolge insbesondere auf Online-Kommunikation, in der der Beschuldigte die Tat dokumentiert und Bilder verschickt habe.

42-Jähriger berichtete Deutschem von Missbrauch

Der Anklageschrift zufolge trat der 42-Jährige zunächst über E-Mail mit dem Deutschen “in Austausch”, der ihm “Erfahrungsberichte und Videos und Fotos der Taten übermittelt” und ihn “zur Nachahmung angeregt” habe. “Der Beschuldigte habe sich entschlossen, selbst auch seine Lebensgefährtin zu betäuben und sexuell zu missbrauchen”, heißt es darin. Ende März 2014 soll der Niederösterreicher seine Freundin sediert haben.

Nachdem die Frau weggedämmert war, kam es zu einer Reihe von Missbrauchshandlungen, die der Angeklagte auch bildlich dokumentierte. Das Material übermittelte er am nächsten Tag samt einem eingehenden Bericht seinem deutschen Gesprächspartner. In weiterer Folge informierte er den Mann, der in Niedersachsen über 15 Jahre hinweg seine Ehefrau immer wieder sediert und vergewaltigt hatte, laut Anklage über eine einschlägige Kommunikationsapplikation “noch ausführlicher über den erfolgten fortgesetzten und wiederholten Missbrauch”. Der 42-Jährige sagte vor Gericht, er habe in den Chats “mehr beschrieben als tatsächlich stattgefunden hat”, weil er sich “profilieren wollte”.

Verteidiger: “Es gibt hier nichts zu beschönigen”

“Es gibt hier nichts zu beschönigen”, sagte der Verteidiger. “Die Taten liegen über zehn Jahre zurück, seit damals ist nichts Derartiges mehr passiert”, hielt er fest. Sein Mandant sei unbescholten und nehme Psychotherapie in Anspruch, erklärte der Jurist und bat um ein mildes Urteil. Dem 42-Jährigen droht im Fall einer anklagekonformen Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren.

Nach einer schwierigen Phase, in der er auch viel im Internet gewesen sei, habe er von 2015 bis zu seiner Festnahme “die schönste Zeit seines Lebens” verbracht, berichtete der Angeklagte von einem harmonischen Familienleben. Die Öffentlichkeit wurde während der Befragung des 42-Jährigen mit Hinweis auf den höchstpersönlichen Lebensbereich von der Schöffenverhandlung ausgeschlossen. Die nunmehrige Ex-Partnerin des Niederösterreichers ist als Zeugin geladen.