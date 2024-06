Pustertal: Kontrollen in den Öffis

Von: luk

Innichen – Die Kontrollen der öffentlichen Verkehrsmittel in der Provinz Bozen durch die Carabinieri gehen weiter. Auch im Pustertal führen die Beamten der Carabinieri-Kompanie von Innichen gezielte Kontrollmaßnahmen in der Nähe der Bahnhöfe sowie an Bord der Züge und Busse durch und begleiten die Nutzer der örtlichen Verkehrsmittel auf ihren Reisen.

Mit Beginn des schönen Wetters und der Tourismussaison nutzen viele Einheimische und Urlauber die öffentlichen Verkehrsmittel und Züge, um sich zwischen den Tälern der Provinz von einem Ort zum anderen zu bewegen. „Wir führen zahlreiche Kontrollen durch” — berichtet Major Simone Carlini, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Innichen — “diese sind nicht dazu gedacht, die Arbeit der Kontrolleure und Mitarbeiter zu ersetzen, sondern sollen die Sicherheit der Bürger gewährleisten und bei Bedarf Unterstützung für die Kontrolleure bieten…”, wie zum Beispiel vor einigen Tagen, als eine Streife der Carabinieri-Station Toblach im Linienbus Nr. 446 mit der Route Innichen – Sexten eingreifen musste, um gegen einen österreichischen Staatsbürger vorzugehen, der sich bei einer Fahrschein-Kontrolle des SAD-Personals aggressiv verhielt und drohende und beleidigende Ausdrücke gebrauchte.

Der österreichische Staatsbürger wurde von den Carabinieri sofort bei der zuständigen Justizbehörde wegen Bedrohung eines Amtsträgers angezeigt. Kontrolleure und Mitarbeiter der öffentlichen Verkehrsmittel fungieren als Beauftragte eines öffentlichen Dienstes, eine Tatsache, für die der Artikel 336 des geltenden Strafgesetzbuches angewendet werden kann.