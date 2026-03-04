Pustertal: Schwerverletzter bei Arbeitsunfall im Wald

Von: luk

Welsberg – In Welsberg ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, nachdem ein Mann (26) bei Arbeiten im Wald verunglückt war.

Im Einsatz waren der Notarzt sowie das Weiße Kreuz aus Innichen. Der Rumäne zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung stabilisiert und ins Krankenhaus nach Bruneck eingeliefert, wo die weitere medizinische Behandlung erfolgt.