Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pustertal: Schwerverletzter bei Arbeitsunfall im Wald
Bei Welsberg

Pustertal: Schwerverletzter bei Arbeitsunfall im Wald

Mittwoch, 04. März 2026 | 13:24 Uhr
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
Schriftgröße

Von: luk

Welsberg – In Welsberg ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, nachdem ein Mann (26) bei Arbeiten im Wald verunglückt war.

Im Einsatz waren der Notarzt sowie das Weiße Kreuz aus Innichen. Der Rumäne zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung stabilisiert und ins Krankenhaus nach Bruneck eingeliefert, wo die weitere medizinische Behandlung erfolgt.

 

Bezirk: Pustertal

© 2026 First Avenue GmbH
 