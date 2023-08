Pustertalbahn teilweise gesperrt

Franzensfeste – Von Mittwoch, 9. August 2023 bis einschließlich Freitag, 11. August 2023 ist die Teilstrecke Franzensfeste-Mühlbach wegen Gleisbauarbeiten am Bahnhof Franzensfeste und Instandhaltungsarbeiten an einem Brückenbauwerk bei der Festung Franzensfeste in beiden Richtungen gesperrt.

Für die Dauer der Sperre ist ein Schienenersatzdienst mit Bussen eingerichtet, die halbstündlich verkehren. In den Ersatzbussen ist die Fahrradmitnahme nicht gestattet. Fahrtzeiten und Umsteigezeiten der Ersatzbusse sind länger, als jene der Züge. Daher können die üblichen Anschlüsse am Bahnhof Franzensfeste nicht eingehalten werden.

Aufgrund von Vorbereitungsarbeiten gibt es bereits am Dienstag, 8. August 2023 im Pustertal einige Fahrplanänderungen: Die Zugverbindung 1885 von Franzensfeste nach Innichen entfällt. Es wird ein Schienenersatzdienst angeboten. Die Busse fahren vom Bahnhof Franzensfeste um 18.20 Uhr ab.

Der letzte Abendzug von Franzensfeste nach Bruneck (1831) wird von 21.20 Uhr auf 20.15 Uhr vorverlegt. Um dennoch die letzten Anschlüsse am Abend zu garantieren, wird ein Schienenersatzdienst eingerichtet, der um 21.25 Uhr vom Bahnhofsvorplatz in Franzensfeste abfährt und bis Bruneck fährt.

Außerdem fallen vom 9. bis zum 11. August 2023 folgende Züge aus bzw. gibt es folgende Fahrplanänderungen:

· Zug 1830 im Abschnitt Innichen – Bozen: Schienenersatzdienst nur im Abschnitt Franzensfeste – Innichen.

· Zug 1837 im Abschnitt Franzensfeste – Bruneck: Schienenersatzdienst im Abschnitt Franzensfeste – Bruneck.

· Zug 1876 im Abschnitt Bruneck – Franzensfeste: Schienenersatzdienst im Abschnitt Bruneck – Franzensfeste.

· Zug 1880/1881 im Abschnitt Bozen – Innichen: Schienenersatzdienst nur im Abschnitt Innichen – Franzensfeste.

Am Samstag, 12. August 2023 fällt zudem der Zug R 1834 von Innichen nach Franzensfeste aus. Es wird ein Schienenersatzdienst eingerichtet. Der Ersatzbus fährt um 05.20 Uhr vom Bahnhof Innichen ab.

Zu den geänderten Abfahrten der Ersatzbusse geht es hier!

Sperren der Brennerbahnlinie im August

Wegen dringender Bauarbeiten gibt es vom 7. bis zum 11. August außerdem Sperren auf dem Streckenabschnitt Bozen-Trient sowie vom 7. bis zum 22. August auf dem Streckenabschnitt Brenner-Innsbruck.

Schienenersatzverkehr

Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet und zwar für den Regionalverkehr auf der Strecke Bozen-Trient (Linie B100) sowie für den Fernverkehr auf der Strecke Bozen – Innsbruck (ÖBB SV300). Die Mitnahme von Fahrrädern ist nicht gestattet. Für die Busse des Schienenersatzdienstes gelten andere Abfahrtszeiten, als für die Züge. Es ist mit längeren Fahrtzeiten zu rechnen.

Die Ersatzbusse auf dem Abschnitt zwischen Bozen und Trient bedienen nicht die Bahnhöfe, sondern die Haupthaltestellen der einzelnen Ortschaften entlang der Strecke.