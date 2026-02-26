Aktuelle Seite: Home > Chronik > Rakete der Mondmission Artemis 2 bald in Werkshalle
Transport dauert zwölf Stunden

Rakete der Mondmission Artemis 2 bald in Werkshalle

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 09:01 Uhr
Transport dauert zwölf Stunden
APA/APA/AFP/GREGG NEWTON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat nach der Verschiebung der bemannten Mondmission Artemis 2 am Mittwoch die Rückkehr der Riesenrakete SLS von der Startrampe in die Werkshalle eingeleitet. Die Reise der 98 Meter hohen Rakete zurück in den mehrere Kilometer von der Rampe entfernten Hangar werde rund zwölf Stunden dauern, teilte die NASA mit. NASA-Chef Jared Isaacman hatte am Samstag mitgeteilt, dass es technische Probleme an der SLS gebe.

Nach seinen Angaben wurde ein Problem mit dem Heliumfluss in einer der Raketenstufen festgestellt, weshalb die SLS-Rakete für Reparaturen zurück in die Werkshalle des Kennedy Space Center im Bundesstaat Florida gebracht werden müsse.

Kein Start vor März

Einen Start von Artemis 2 noch im März schloss Isaacman aus. Vor der Entdeckung des Problems mit dem Heliumfluss hatte die NASA noch ein Zeitfenster ab dem 6. März für den Start genannt.

Die vier Astronauten mussten ihre in Vorbereitung auf den Start bereits begonnene Quarantäne abbrechen. Sie sollen die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren absolvieren. Dabei sollen sie den Erdtrabanten umrunden, jedoch nicht auf ihm landen. Der Weltraumflug von Artemis 2 soll rund zehn Tage dauern.

Der bisher letzte bemannte Flug um den Mond datiert in den Dezember 1972 zurück. Damals waren zwei der Astronauten von Apollo 17 auch auf dem Mond gelandet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
86
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
53
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
45
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
40
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
37
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 