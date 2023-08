Rasend vor Eifersucht: Familie in Bozen bedroht

Bozen – Der Vorgarten einer Wohnung in Bozen ist am Hochunserfrauentag Schauplatz eines außergewöhnlichen Polizeieinsatzes geworden. Aus krankhafter Eifersucht hat ein Bozner am Abend den Ex-Mann seiner ehemaligen Geliebten aufgesucht und ihn wüst beschimpft.

Obwohl ihn seine Freundin aus ganz anderen Gründen verlassen hatte, beschuldigte der Bozner deren Ex-Mann, die Beziehung aus Neid und Rachegelüsten torpediert zu haben.

In trunkenem Zustand war der Bozner in den privaten Garten des Ex-Mannes eingedrungen und belegte ihn mit den übelsten Schimpfwörtern. Außerdem bedrohte der Bozner die gesamte Familie des Ex-Mannes, die er inzwischen neu gegründet hatte.

Weil es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen war, lag ein Annäherungsverbot vor. Der Bozner hätte sich von bestimmten Personen fernhalten müssen, denen er vorher schon nachgestellt hatte.

Wegen seiner potentiellen Gefährlichkeit hat die Polizei den Mann festgenommen und in den Hausarrest überstellt.