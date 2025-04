Raub bei Treffen über Datingplattform in Wien

Von: apa

Die Wiener Polizei fahndet nach jungen Räubern, die einen Mann am 22. Februar bei einem Treffen bei einer katholischen Kirche in Favoriten überfallen hatten. Das Opfer des Überfalls wurde über eine Dating-Plattform für Homosexuelle kontaktiert. Mit dem Profil eines 16-Jährigen wurde der 49-Jährige in die Falle gelockt. Der Jugendliche stellte sich am Dienstag der Polizei, nachdem mittels Foto nach ihm gefahndet wurde.

Der Fall erinnert an die Serie von Hass-Kriminalität, die von den steirischen Polizeibehörden aufgedeckt wurde. Die Wiener Ermittler nahmen deshalb auch Kontakt mit den Kollegen in der Steiermark auf. Der Fall in der Bundeshauptstadt dürfte aber nicht in Zusammenhang mit den anderen Fällen stehen.

Screenshot vom Foto des Täters gemacht

Das 49-jährige Opfer berichtete, dass es sich am Abend des 22. Februar mit einem 18- bis 20-Jährigen hätte treffen wollen. Als er auf dem Platz bei der Kirche angekommen war, fielen sechs Personen über den Mann her. Das Sextett prügelte und trat auf den 49-Jährigen ein, darunter auch der junge Mann, der auf dem Profilfoto der Dating-Plattform zu sehen war. Dem 49-Jährigen wurden die Geldbörse und das Handy geraubt. Er erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen.

Nach dem Angriff ging der Mann nach Hause, löschte sein Profil und legte sich ein neues an. Dabei gelang es ihm, einen Screenshot seines “Dates” zu machen. Damit ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde das Foto des Burschen veröffentlicht, was rasch zum Erfolg führte. Im Beisein eines Erziehungsberechtigten kam er in den Mittagsstunden zum Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Eine Vernehmung des Österreichers war noch ausständig. Er befand sich aktuell auf freiem Fuß. Nach seinen Komplizen wird noch gefahndet.