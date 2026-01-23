Aktuelle Seite: Home > Chronik > Raub im Einkaufszentrum
In Algund

Raub im Einkaufszentrum

Freitag, 23. Januar 2026 | 10:23 Uhr
Geld Brieftasche Sozialleistungen
Pexels
Schriftgröße

Von: luk

Algund/Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen 18-jährigen Mann wegen schweren Raubes gegenüber einem Minderjährigen angezeigt. Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen im Einkaufszentrum „Algo“ in Algund.

Ein Jugendlicher (16) hatte den Notruf 112 gewählt, nachdem er von einem jungen Mann bedroht und beraubt worden war. Beim Eintreffen einer Carabineiri war der Täter bereits geflüchtet. Die Ordnungshüter leiteten umgehend Ermittlungen zur Rekonstruktion des Geschehens ein.

Nach Angaben des Opfers wurde er im Einkaufszentrum von dem Täter angesprochen, am Arm festgehalten und unter Drohungen gezwungen, das Gebäude zu verlassen und ihm bis in den Bereich des Bahnhofs zu folgen. Dort musste der Jugendliche sein Portemonnaie aushändigen. Der Täter entnahm das Bargeld und flüchtete anschließend.

Auf Grundlage der Täterbeschreibung durchsuchten die Einsatzkräfte die umliegenden Straßen und konnten wenig später einen einen jungen Mann ausfindig machen, der den Angaben entsprach. Bei einer Personenkontrolle in der Carabinieri-Station von Algund wurden unter der Kleidung vier 50-Euro-Scheine sichergestellt.

Der mutmaßliche Täter wurde angezeigt, das sichergestellte Geld dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

 

Bezirk: Burggrafenamt

