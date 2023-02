Raubüberfall auf Minderjährigen: Vier Jahre Haft

Brixen – Weil er im November einen Minderjährigen überfallen hat, ist am Bozner Landesgericht ein 30-jähriger Mann mit Migrationshintergrund am Montag im Rahmen eines verkürzten Verfahrens zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, zumal eine Berufung immer noch möglich ist.

Der Minderjährige war auf den 30-Jährigen in den Rappanlagen in Brixen gestoßen, als er sich an einem Abend im Herbst gegen 22.00 Uhr allein auf dem Weg nach Hause befand. Wie die italienische Tageszeitung berichtet, bedrohte der Täter den Minderjährigen und verlangte dessen Brieftasche.

Als dieser einen Moment zögerte, schlug der 30-Jährige dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete mit 30 Euro. Nur wenige Tage später wurde der Angreifer festgenommen. Derzeit befindet er sich im Bozner Gefängnis.