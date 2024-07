Raubüberfall in Bozen: Täter beißt Opfer in den Hals

Von: luk

Bozen – Am Freitagmorgen ging bei der Notrufzentrale der Polizei über die Nummer 112 eine Meldung über einen laufenden Raubüberfall am Obstplatz, an der Kreuzung zur Museumsstraße, ein.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei trafen innerhalb weniger Augenblicke am Tatort ein und sahen einen ausländischen Staatsbürger, der brutal auf einen am Boden liegenden Mann einschlug. Die Polizisten konnten den Angreifer nach einem kurzen Kampf überwältigen und festnehmen. Dabei leistete er heftigen Widerstand, schrie und bedrohte alle Anwesenden.

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, waren die Beamten gezwungen, Pfefferspray einzusetzen, um den Mann sicher zur Polizeistation zu bringen. Trotz der Maßnahmen griff der Angreifer die Beamten bei der Ankunft auf der Quästur erneut an und versuchte, sie mit Tritten und Kopfstößen zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang.

Die Polizei rekonstruierte den Tathergang: Ein Mitarbeiter einer Firma, der im historischen Zentrum Lieferungen durchführte, bemerkte den ausländischen Staatsbürger in der Nähe seines Lieferwagens und forderte ihn auf, sich zu entfernen. Der Täter nutzte jedoch den Moment, als der Fahrer sich über den Wagen beugte, um ein Paket anzuheben, griff ihn an, riss ihm die Halskette ab und biss ihm in den Hals, als dieser sich wehrte. Der Vorfall ereignete sich vor den Augen mehrerer schockierter Bürger, die bereits die Polizei verständigt hatten.

Die Halskette wurde dem rechtmäßigen Besitzer sofort zurückgegeben, der Anzeige gegen den Räuber erstattete.

Der Täter, identifiziert als der 35-jährige vorbestrafte Tunesier S. A., wurde wegen Raubes, Gewalt und Widerstands gegen die Staatsgewalt verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er der Justizbehörde vorgeführt wird.

In Anbetracht der Schwere des Vorfalls erließ Quästor Paolo Sartori einen Ausweisungsbefehl gegen den Täter, der nach dessen Entlassung aus der Haft vollzogen wird.

“Erneut kam es zu einem Angriff auf einen Bürger und einen Polizeibeamten während eines Einsatzes – das jüngste Beispiel einer Serie von Vorfällen in Bozen,” erklärte Quästor Sartori mit Bedauern. “Es ist inakzeptabel, dass diejenigen, die den Staat vertreten und das Gesetz durchsetzen, systematisch Beleidigungen und Gewalt ertragen müssen. Daher wurde entschieden, den Täter zu verhaften und aus unserem Land auszuweisen, da er wiederholt und gewaltsam gezeigt hat, dass er unsere Gesetze und Institutionen nicht respektiert.”