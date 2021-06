Rauch im Kino – Markise in Flammen

Feuerwehreinsätze in Bozen

Bozen – Im Zuge eines Wachverstärkungsdienstes bei der Berufsfeuerwehr Bozen ist die Freiwillige Feuerwehr Bozen am Samstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit zu gleich zwei Brandeinsätzen in Folge ausgerückt.

An einem Wohngebäude in der Vittorio-Veneto-Straße geriet eine Sonnenmarkise in Brand, wobei es den Bewohnern gelungen ist, die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen.

Eine knappe Stunde später war der Einsatz der Feuerwehr hingegen am Cineplexx Kino am Bozner Boden notwendig, nachdem es an der elektrischen Anlage einer Rolltreppe zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.

Bei beiden Vorfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.