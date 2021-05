Rauchentwicklung im Fernheizwerk Mühlen in Taufers

Mühlen in Taufers – Heute kam es beim Fernheizwerk in der Industriezone von Mühlen in Taufers zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Grund dafür war ein technischer Defekt bei der Rauchabzugsanlage. Die Fehlfunktion konnte durch die Techniker des Fernheizwerkes und die Freiwillige Feuerwehr Mühlen schnell behoben werden.

Von: luk