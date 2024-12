Razzia: Quästor lässt „Life Club“ erneut schließen

Von: mk

Bozen – Nach einer Polizeirazzia in der vergangenen Nacht lässt Quästor Paolo Sartori die Diskothek „Life Club“ in der Marie Curie-Straße in Bozen erneut schließen. Dem Lokal wird bereits zum zweiten Mal innerhalb rund eines Monats die Lizenz suspendiert.

Ursache sind laut Polizei schwerwiegende Probleme in Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Unversehrtheit und Gesundheit der Besucher, von denen viele noch minderjährig seien, würden Gefahr laufen, Schaden zu nehmen, heißt es laut Polizei.

Die Razzia, die um Mitternacht begonnen hat, zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Die Polizei stieß bei der Durchsuchung auf Drogen, die Besucher bei sich hatten oder auf den Boden lagen und die verkaufsfertig abgepackt waren. Die Notausgänge sollen blockiert gewesen sein.

Außerdem wurden offenbar Verstöße bei den Normen für die Arbeitssicherheit und bei der Anstellung des Personals festgestellt.

Ein Besucher, der eine Kontrolle vonseiten der Ordnungshüter vermeiden und sich in seinem Pkw entfernen wollte, wurde angehalten und wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt.

Bereits am 2. November hatte der Quästor das Lokal nach zwei Polizeieinsätzen sperren lassen. Zu Halloween war es in zwei unterschiedlichen Fällen zu zwei Schlägereien gekommen.

Ein 17-jähriges Mädchen und ein 19-Jähriger hatten ernsthafte Verletzungen davongetragen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch bei anderen Gelegenheiten soll es zu Schlägereien gekommen sein, sodass Rettungskräfte sowie Polizei und Carabinieri einschreiten mussten.

Die Entscheidung, das Lokal zu sperren, hat der Quästor nicht nur aufgrund der Razzia in der letzten Nacht, sondern auch aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit getroffen. Die Lizenz bleibt 30 Tage lang suspendiert.